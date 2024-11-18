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Замминистра: Бакинская инициатива по человеческому развитию требует многостороннего подхода

Замминистра: Бакинская инициатива по человеческому развитию требует многостороннего подхода Бакинская инициатива по человеческому развитию для климатической устойчивости требует многогранного подхода на глобальном уровне.
COP29
18 ноября 2024 г. 11:12
Замминистра: Бакинская инициатива по человеческому развитию требует многостороннего подхода

Бакинская инициатива по человеческому развитию для климатической устойчивости требует многогранного подхода на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев на совместном заседании на тему "Бакинская инициатива по человеческому развитию для климатической устойчивости".

"Эта инициатива выражает нашу приверженность климатическим действиям, ориентированным на человека, и требует многостороннего и всеобъемлющего подхода. В основе Бакинской инициативы лежит убеждение, что человеческое развитие и климатические действия являются не разными, а взаимоусиливающими целями. Инициатива построена вокруг идеи о том, что образование, рабочие места и навыки являются не просто системами поддержки, а фундаментальными движущими силами климатических действий", - сказал он.

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Версия на английском языке Deputy minister: Baku Initiative on Human Development requires multifaceted approach
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "İnsan İnkişafı üzrə Bakı Təşəbbüsü çoxşaxəli yanaşma tələb edir"

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