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Замминистра: Азербайджану, как стране-хозяйке COP 29, важен переход к экологически чистой энергии

Замминистра: Азербайджану, как стране-хозяйке COP 29, важен переход к экологически чистой энергии Азербайджан может обеспечить дополнительные источники поставок газа в Европу.
COP29
29 июня 2024 г. 15:07
Замминистра: Азербайджану, как стране-хозяйке COP 29, важен переход к экологически чистой энергии

Для Азербайджана, принимающего 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), важен переход от ископаемого топлива к экологически чистым источникам энергии и инвестиции в эту сферу.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил сегодня на форуме в хорватском Дубровнике.

Э. Мамедов отметил, что стране удалось привлечь крупных инвесторов в развитие сферы ВИЭ.

"Нам удалось привлечь инвестиции из ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании. Мы также продолжаем работать над другими проектами с Европейским союзом, чтобы, по словам Урсулы фон дер Ляйен, выступать в качестве надежного партнера", - подчеркнул Э. Мамедов.

Он напомнил, что в июле 2022 года был подписан меморандум о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, который содержит два важных компонента.

"Первый - удвоение пропускной способности ЮГК, увеличив ее с нынешних 12 млрд куб. м до 20 млрд куб. м к 2027 году. Второй важный компонент - наша экологическая повестка дня и переход к зеленой экономике. И, конечно, для нас, как для страны, которая будет принимать COP29 позже в этом году, сейчас важно, чтобы мы также работали над переходом от ископаемого топлива к экологически чистым источникам энергии", - сказал заместитель министра иностранных дел.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.

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Версия на английском языке Deputy minister: Transition to clean energy important for Azerbaijan, as host country of COP 29
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: COP29-a ev sahibliyi edən Azərbaycan üçün "təmiz enerji"yə keçid vacibdir

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