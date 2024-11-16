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Замминистра: Азербайджан предпринимает практические шаги для решения глобальных экологических проблем

Замминистра: Азербайджан предпринимает практические шаги для решения глобальных экологических проблем Азербайджан, как надежный и ответственный член международного сообщества, придает большое значение решению глобальных экологических проблем и предпринимает в этом направлении практические шаги.
COP29
16 ноября 2024 г. 10:17
Замминистра: Азербайджан предпринимает практические шаги для решения глобальных экологических проблем

Азербайджан, как надежный и ответственный член международного сообщества, придает большое значение решению глобальных экологических проблем и предпринимает в этом направлении практические шаги.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на мероприятии "Национальные системы прозрачности для мониторинга климатических действий" в рамках COP29.

Он отметил, что сегодня переход к экономически устойчивому, чистому и здоровому будущему является одним из самых актуальных вызовов и одновременно большой ответственностью, стоящей перед обществом.

"На сегодняшний день Азербайджан является одним из ключевых участников платформы "зеленого перехода", которую мир признает приоритетной. В документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию" поставлена задача обеспечения качественной экологической среды на фоне устойчивого роста экономики на новом стратегическом этапе", - сказал он.

Керимов добавил, что в масштабном процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий приоритетом является защита окружающей среды. "На этих территориях применяются такие инновационные подходы, как "умный город", "умное село". Как часть концепции зеленого роста, реализуется политика превращения освобожденных территорий в зону "зеленой энергии" и достижения углеродной нейтральности", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycan ətraf mühitlə bağlı qlobal məsələlərin həlli istiqamətində əməli işlər görür

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