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Замминистра: Азербайджан действительно привержен повестке дня COP29

Замминистра: Азербайджан действительно привержен повестке дня COP29 Замминистра: Азербайджан действительно привержен повестке дня COP29
COP29
13 июня 2024 г. 15:18
Замминистра: Азербайджан действительно привержен повестке дня COP29

Азербайджан действительно привержен повестке дня COP29.

Как передает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов в ходе мероприятия "Десятая беседа из цикла 29 бесед о климате: Путь к COP29”, организованного совместно UNFPA и Министерством труда и социальной защиты населения.

Керимов подчеркнул необходимость интеграции подходов, связанных с демографическими тенденциями в стратегическом планировании при определении курса устойчивого развития.

"Выявление взаимосвязи между изменением климата и демографическими тенденциями помогает лучше управлять последствиями изменения климата", - добавил он.

В свою очередь, страновой директор UNFPA в Азербайджане Мариам Хан отметила, что изменение климата влияет на каждый аспект рождаемости, миграции и смертности населения.

"Каждый человек также оказывает влияние на окружающую среду. Это наш личный выбор и решения, которые мы принимаем. Поэтому противостоять климатическим изменениям важно", - добавила Хан.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan is really committed to COP29 agenda
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycan həqiqətən də COP29 gündəliyinə sadiqdir

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