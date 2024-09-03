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Замминистра экологии Бразилии: Инициатива BTP, выдвинутая Азербайджаном, отвечает потребностям развивающихся стран

Замминистра экологии Бразилии: Инициатива BTP, выдвинутая Азербайджаном, отвечает потребностям развивающихся стран Борьба с изменением климата и его последствиями - грандиозная задача, которую ни одна страна не сможет решить в одиночку.
COP29
3 сентября 2024 г. 11:47
Замминистра экологии Бразилии: Инициатива BTP, выдвинутая Азербайджаном, отвечает потребностям развивающихся стран

Борьба с изменением климата и его последствиями - грандиозная задача, которую ни одна страна не сможет решить в одиночку.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра окружающей среды и изменения климата Бразилии Андре Коррера в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

По его словам, принятие глобальной системы прозрачности выбросов знаменует собой начало новой эры в действиях по борьбе с изменением климата.

"Этот сдвиг носит трансформационный характер и ставит во главу угла сотрудничество, а не конкуренцию", - сказал он.

Он отметил, что инициатива двухгодичных отчетов о прозрачности (BTR), выдвинутая Азербайджаном, как председательствующей стороной COP29, отвечает потребностям развивающихся стран и направлена на создание сильных систем прозрачности на национальном уровне.

"Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы выявить и устранить пробелы в потенциале и технических потребностях, укрепляя при этом взаимное доверие и сотрудничество", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycanın irəli sürdüyü təşəbbüs inkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyaclarına cavab verir
Версия на английском языке Brazil official: Azerbaijan's BTR initiative caters to needs of developing countries

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