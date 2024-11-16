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Замглавы Egmont Group: Финансовая разведка - ключевой инструмент в борьбе с экопреступлениями

Замглавы Egmont Group: Финансовая разведка - ключевой инструмент в борьбе с экопреступлениями Финансовая разведка является ключевым инструментом в борьбе с экологическими преступлениями и изменением климата.
COP29
16 ноября 2024 г. 11:51
Замглавы Egmont Group: Финансовая разведка - ключевой инструмент в борьбе с экопреступлениями

Финансовая разведка является ключевым инструментом в борьбе с экологическими преступлениями и изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы международной организации Egmont Group Мохаммад Шадид Ахмед на мероприятии "Возможности финансовой разведки для содействия глобальным усилиям по борьбе с антропогенным изменением климата" в рамках COP29.

По его словам, финансовая разведка позволяет анализировать и выявлять незаконные финансовые потоки, которые финансируют ущерб окружающей среде. "Мы должны использовать наши знания о незаконных финансовых схемах, чтобы определить, где происходит экологическая деградация, поддерживаемая деньгами, и как она пересекает границы. С помощью надежных механизмов финансовой разведки мы можем остановить эти незаконные потоки и положить конец экологически разрушительной деятельности", - подчеркнул Ахмед.

Представитель Egmont Group добавил, что незаконная вырубка лесов по всему миру ускоряет изменение климата и нарушает стабильность экосистем. С помощью финансовой разведки мы также сможем отслеживать доходы от этой деятельности, выявлять причастные стороны и срывать их операции, сказал он.

"Финансовая разведка также разоблачает коррупцию, которая подрывает управление климатом. Когда государственные средства на климатические инициативы перенаправляются через коррупцию, это лишает сообщества ресурсов и подрывает доверие, позволяя незаконным доходам влиять на политику", - заявил Ахмед.

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Версия на азербайджанском языке "Egmont Group" rəsmisi: "Maliyyə kəşfiyyatı ilə dağıdıcı ekoloji fəaliyyətə son qoya bilərik"

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