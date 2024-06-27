Заместитель генсека ООН: Внимание всего мира приковано к Баку

Из-за предстоящего СOP29 внимание всего мира приковано к Баку.

Из-за предстоящего СOP29 внимание всего мира приковано к Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен на международном форуме "Солидарность во имя зеленого мира: От отходов к ценности для устойчивого будущего".

По ее словам, для решения существующих экологических проблем необходимы комплексные меры: "Для этого недостаточно существующих финансовых средств".

Напомним, сегодня в Баку начал работу международный форум "Солидарность во имя зеленого мира: От отходов к ценности для устойчивого будущего". В нем принимают участие официальные лица Министерства экологии и природных ресурсов, полномочные представители ООН, представители различных международных организаций.