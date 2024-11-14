Заместитель генсека ООН рассказала о важности проходящей в Баку COP29

COP29 представляет ключевую возможность для достижения справедливого энергетического перехода и удовлетворения первостепенных потребностей жителей развивающихся стран.

COP29 представляет ключевую возможность для достижения справедливого энергетического перехода и удовлетворения первостепенных потребностей жителей развивающихся стран.

Об этом в беседе с корреспондентом американского бюро Report заявила заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатима.

Она отметила, что верит в достижение прогресса в рамках COP29 в решении проблем, затрагивающих наименее развитые страны.

"Самым важным приоритетом является климатическое финансирование. Одна из главных целей конференции - предоставление нуждающимся странам климатической помощи в размере 100 миллиардов долларов в год. В Баку мы ожидаем достижения новой цели по климатическому финансированию. Кроме того, мы поддерживаем проведение реформ в архитектуре климатического финансирования. Достижение этого важно как для текущей ситуации, так и для будущего", - подчеркнула Р.Фатима.

Замгенсека ООН добавила, что другим важным вопросом, по которому ожидается прогресс в рамках СОР29, является начало работы Международного фонда по возмещению потерь и ущерба.

"Особенно после достижения консенсуса на СОР28, полноценное функционирование Международного фонда по возмещению потерь и ущерба является для нас приоритетом, и мы ожидаем дальнейшего прогресса в этом направлении в Баку. Этот фонд крайне важен для своевременной помощи странам, наиболее пострадавшим от климатических потерь, укрепления глобальной солидарности и климатической справедливости. Мы проводим совместные мероприятия с правительством Азербайджана для поддержки инициатив СОР29. Мы будем работать для достижения успешных результатов на СОР29, прилагая усилия для справедливой, инклюзивной и амбициозной климатической повестки", - заключила Рабаб Фатима.