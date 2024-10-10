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Замгенсека ООН поблагодарила председательство СОР29 за вклад в достижение общих соглашений

Замгенсека ООН поблагодарила председательство СОР29 за вклад в достижение общих соглашений Заместитель генсека ООН поблагодарила председательство СОР29
COP29
10 октября 2024 г. 09:42
Замгенсека ООН поблагодарила председательство СОР29 за вклад в достижение общих соглашений

Заместитель генерального секретаря ООН Амина Джейн Мохаммед выразила благодарность азербайджанскому председательству СОР29 за вклад в достижение общих соглашений.

Как передает Report, об этом Амина Мохаммед сказала в ходе открытия Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в Баку.

"Я хочу поблагодарить правительство Азербайджана, председательство СОР29, а также СОР28 и тройку [председателей] за весь сложный путь который мы прошли для достижения общих соглашений", - сказала она.

Замгенсека также отметила, что ООН поддерживает Азербайджан в его начинаниях и председательстве в СОР29.

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Версия на английском языке UN deputy secretary-general thanks COP29 presidency for contribution to achieving common agreements
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin müavini COP29 sədrliyinə təşəkkür edib

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