Замгенсека ООН поблагодарила председательство СОР29 за вклад в достижение общих соглашений

Заместитель генсека ООН поблагодарила председательство СОР29

Заместитель генерального секретаря ООН Амина Джейн Мохаммед выразила благодарность азербайджанскому председательству СОР29 за вклад в достижение общих соглашений.

Как передает Report, об этом Амина Мохаммед сказала в ходе открытия Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в Баку.

"Я хочу поблагодарить правительство Азербайджана, председательство СОР29, а также СОР28 и тройку [председателей] за весь сложный путь который мы прошли для достижения общих соглашений", - сказала она.

Замгенсека также отметила, что ООН поддерживает Азербайджан в его начинаниях и председательстве в СОР29.