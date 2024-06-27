Замгенсека ООН: Для UNEP большая честь поддержать Азербайджан в проведении COP29

Для UNEP большая честь поддержать Азербайджан в проведении COP29

Для UNEP большая честь поддержать Азербайджан в проведении 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Как сообщает Report , об это заявила заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен, находящаяся с визитом в Азербайджане.

"В вопросах климата Азербайджан можно считать ведущей страной. Ваша страна добровольно вызвалась провести конференцию COP29. Каждая страна, принимающая это мероприятие, демонстрирует щедрость, доброту и лидерство. На этой конференции COP мы почувствуем дух и культуру Азербайджана. Мы знаем, что Бакинский Олимпийский стадион преобразится в рамках проведения COP29. Мы также понимаем, что Азербайджан намерен представить свою историю, традиции и национальные ценности. Мировое сообщество с нетерпением ждет этого", - сказала И.Андерсен.

Она отметила, что Азербайджан инвестировал 2 млрд долларов в развитие зеленой энергетики, и, будучи нефтяной страной, предпринимает значительные шаги в сфере защиты окружающей среды.