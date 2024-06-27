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Замгенсека ООН: Для UNEP большая честь поддержать Азербайджан в проведении COP29

Замгенсека ООН: Для UNEP большая честь поддержать Азербайджан в проведении COP29 Для UNEP большая честь поддержать Азербайджан в проведении COP29
COP29
27 июня 2024 г. 22:06
Замгенсека ООН: Для UNEP большая честь поддержать Азербайджан в проведении COP29

Для UNEP большая честь поддержать Азербайджан в проведении 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Как сообщает Report, об это заявила заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен, находящаяся с визитом в Азербайджане.

"В вопросах климата Азербайджан можно считать ведущей страной. Ваша страна добровольно вызвалась провести конференцию COP29. Каждая страна, принимающая это мероприятие, демонстрирует щедрость, доброту и лидерство. На этой конференции COP мы почувствуем дух и культуру Азербайджана. Мы знаем, что Бакинский Олимпийский стадион преобразится в рамках проведения COP29. Мы также понимаем, что Азербайджан намерен представить свою историю, традиции и национальные ценности. Мировое сообщество с нетерпением ждет этого", - сказала И.Андерсен.

Она отметила, что Азербайджан инвестировал 2 млрд долларов в развитие зеленой энергетики, и, будучи нефтяной страной, предпринимает значительные шаги в сфере защиты окружающей среды.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin müavini: UNEP olaraq Azərbaycanı COP29 “səyahəti”ndə dəstəkləməkdən şərəf duyuruq

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