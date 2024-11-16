Заместитель генсека ООН: Цифровые технологии помогут сократить выбросы в ключевых секторах до 20% к 2030 году

Цифровые технологии способны снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 10-20% в таких секторах, как энергетика, транспорт и сельское хозяйство.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен на круглом столе высокого уровня по теме "Зеленые цифровые действия" в рамках COP29.
По словам Андерсен, интеграция цифровых технологий и искусственного интеллекта в стратегии сокращения выбросов становится необходимостью.
"Цифровые технологии обладают значительным потенциалом для уменьшения выбросов. При этом объем выбросов, который можно сократить с их помощью, в семь раз превышает те выбросы, которые они создают", - сказала она.
Также Андерсен отметила запуск Платформы метановых данных на основе спутниковых наблюдений.
"Эта платформа позволяет выявлять источники выбросов метана, оперативно предупреждать об этом и принимать меры. Мы реализуем это через Международную обсерваторию метановых выбросов (IMEO), которая предоставляет данные в реальном времени благодаря спутниковым изображениям, искусственному интеллекту и независимому анализу", - добавила она.