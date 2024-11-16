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Заместитель генсека ООН: Цифровые технологии помогут сократить выбросы в ключевых секторах до 20% к 2030 году

Заместитель генсека ООН: Цифровые технологии помогут сократить выбросы в ключевых секторах до 20% к 2030 году 11:30
COP29
16 ноября 2024 г. 11:52
Заместитель генсека ООН: Цифровые технологии помогут сократить выбросы в ключевых секторах до 20% к 2030 году

Цифровые технологии способны снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 10-20% в таких секторах, как энергетика, транспорт и сельское хозяйство.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен на круглом столе высокого уровня по теме "Зеленые цифровые действия" в рамках COP29.

По словам Андерсен, интеграция цифровых технологий и искусственного интеллекта в стратегии сокращения выбросов становится необходимостью.

"Цифровые технологии обладают значительным потенциалом для уменьшения выбросов. При этом объем выбросов, который можно сократить с их помощью, в семь раз превышает те выбросы, которые они создают", - сказала она.

Также Андерсен отметила запуск Платформы метановых данных на основе спутниковых наблюдений.

"Эта платформа позволяет выявлять источники выбросов метана, оперативно предупреждать об этом и принимать меры. Мы реализуем это через Международную обсерваторию метановых выбросов (IMEO), которая предоставляет данные в реальном времени благодаря спутниковым изображениям, искусственному интеллекту и независимому анализу", - добавила она.

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Версия на английском языке Digital technologies to help reduce emissions in key sectors by up to 20% by 2030, UN official says
Версия на азербайджанском языке UNEP rəsmisi: "Rəqəmsal texnologiyalar 2030-cu ilə qədər bəzi sektorlarda emissiyaları 10-20 % azalda bilər"

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