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Замдиректора ЮНИСЕФ: У Азербайджана есть план успешных инициатив по детям на COP

Замдиректора ЮНИСЕФ: У Азербайджана есть план успешных инициатив по детям на COP У Азербайджана есть успешный план инициатив, связанных с детьми, в рамках председательства на COP, и мы уверены, что на COP29 будут предприняты серьезные шаги для защиты детей от последствий климатического кризиса.
COP29
9 октября 2024 г. 07:48
Замдиректора ЮНИСЕФ: У Азербайджана есть план успешных инициатив по детям на COP

У Азербайджана есть успешный план инициатив, связанных с детьми, в рамках председательства на COP, и мы уверены, что на COP29 будут предприняты серьезные шаги для защиты детей от последствий климатического кризиса.

Об этом корреспонденту американского бюро Report сообщила заместитель директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Китти ван дер Хейден.

По ее словам, несмотря на то, что дети больше других подвержены негативному влиянию изменения климата, этот вопрос годами не включался в повестку дня COP.

"Основная причина, по которой мы, будучи ЮНИСЕФ, так активно подключаемся к инициативам по борьбе с последствиями изменения климата, заключается в том, что, хотя дети подвержены беспрецедентно негативному влиянию изменения климата, это не рассматривалось как серьезная проблема. Следует отметить тревожные данные, согласно которым, 88% людей, затронутых изменением климата, являются дети младше пяти лет", - сказала ван дер Хейден.

Замдиректора ЮНИСЕФ отметила, что дети подвержены различного рода негативному влиянию климатического кризиса.

"Нехватка пропитания, наводнения, настигшие врасплох не умеющих плавать детей, преждевременные роды и рождение детей с низким весом у беременных женщин в результате воздействия тепловых волн показывают, что несовершеннолетние подвержены различного рода негативному влиянию. Однако, поскольку они не имеют права голоса и не могут высказаться о своих проблемах на международном уровне, этот вопрос никогда не признавался приоритетным на климатических конференциях", - констатировала Китти ван дер Хейден.

Она также рассказала об успешном плане инициатив, связанных с детьми, в рамках председательства Азербайджана на COP.

"На COP28 впервые за 30-летнюю историю Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) до сведения международного сообщества была доведена беспрецедентная уязвимость детей на фоне изменения климата. Мы рассчитываем, что Азербайджан сохранит на повестке своего председательства на COP29 три ключевых вопроса. Во-первых, мы хотим, чтобы дети принимали участие в решении вопросов, влияющих на их будущее. Во-вторых, важно, чтобы дети были приоритетом в климатической политике. Мы знаем, что правительства представят свои национальные климатические планы в течение следующих шести месяцев. В этом проекте, реализованном по предложению Азербайджана, стороны будут держать в центре внимания влияние изменения климата на здоровье детей. Это позволит странам реализовать план превентивных мер для защиты детей. Третий и самый важный вопрос заключается в том, что необходимо обеспечить направление климатического финансирования в приоритетные области. Дети - буквально наше будущее, но в настоящее время только 2,4% многостороннего климатического финансирования выделяется на защиту детей от климатического кризиса. У Азербайджана есть успешный план инициатив, связанных с детьми, в рамках председательства на COP, и мы уверены, что на COP29 будут предприняты серьезные шаги для защиты детей от последствий климатического кризиса", - заключила ван дер Хейден.

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Версия на английском языке UNICEF deputy director: Azerbaijan has successful plan for child-related initiatives at COP
Версия на азербайджанском языке UNICEF-in direktor müavini: Azərbaycanın COP sədrliyində uşaqlarla bağlı uğurlu təşəbbüslər planı var

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