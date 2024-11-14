Закир Нуриев: Климатические риски будут интегрированы в банковские операции

Азербайджан планирует интегрировать климатические риски в банковские операции.

Азербайджан планирует интегрировать климатические риски в банковские операции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

"Мы интегрируем климатические риски и возможности в наши системы управления рисками, кредитные решения и стратегическое планирование. Деятельность банков будет способствовать долгосрочной стабильности, поддерживая как национальные, так и глобальные экологические цели", — отметил он.

Кроме того, по словам главы АБА, будет активно поощряться зеленый и устойчивый банкинг: "В этом направлении мы увеличим поддержку зеленых проектов и устойчивых финансовых инициатив, направленных на развитие низкоуглеродной устойчивой экономики в Азербайджане. Это включает разработку и предложение банковских продуктов, таких как зеленые кредиты, кредиты, ориентированные на устойчивое развитие, а также возможности для чистых инвестиций, способствующих экологически ответственной деловой практике".