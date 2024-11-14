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Закир Нуриев: Азербайджанские банки реализовали ряд инициатив по устойчивому развитию

Закир Нуриев: Азербайджанские банки реализовали ряд инициатив по устойчивому развитию Азербайджанские банки реализовали ряд важных инициатив в рамках "Дорожной карты устойчивого финансирования на 2023-2026 годы".
COP29
14 ноября 2024 г. 12:31
Закир Нуриев: Азербайджанские банки реализовали ряд инициатив по устойчивому развитию

Азербайджанские банки реализовали ряд важных инициатив в рамках "Дорожной карты устойчивого финансирования на 2023-2026 годы".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

"Одной из них являются принципы устойчивого и зеленого финансирования, которые банки уже начали включать в свои стратегии, практику управления рисками и пр. процессы. Эти меры соответствуют принципам устойчивого финансирования для финансовых институтов и руководствам по управлению климатическими рисками, опубликованным Центральным банком Азербайджана. Другая инициатива - это устойчивые продукты и услуги. Банки активно развивают устойчивые продукты и услуги, включая решения цифрового банкинга, экологически чистые продукты и социальную ответственность", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan banks embrace sustainability with crucial initiatives
Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: "Azərbaycan bankları dayanıqlılıqla bağlı bir sıra mühüm təşəbbüslər reallaşdırıb"

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