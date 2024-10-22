Захид Орудж: Социальные факторы занимают особое место среди основных причин изменения климата

В Азербайджане прошел круглый стол на тему "COP29 - Зеленая стратегия, изменение климата и социальные науки: вызовы и задачи".

В Азербайджане прошел круглый стол на тему "COP29 - Зеленая стратегия, изменение климата и социальные науки: вызовы и задачи".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано совместно Центром социальных исследований (ЦСИ) и Институтом философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Открывая круглый стол, председатель ЦСИ, глава парламентского комитета Захид Орудж отметил, что среди основных причин изменения климата особое место занимают антропогенные, в том числе социальные факторы.

"В этом отношении взаимодействие общественных наук, организация совместных исследований может дать большой эффект в поиске выхода из глобального климатического кризиса. Социологические исследования, изучение взаимодействия экономического роста с выбросами углерода, урбанизацией, моделями потребления товаров и услуг, демографическими тенденциями, глобальным неравенством, загрязнением окружающей среды, соответственно, становятся решающими в борьбе с изменением климата", - добавил он.