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Захид Орудж: Социальные факторы занимают особое место среди основных причин изменения климата

Захид Орудж: Социальные факторы занимают особое место среди основных причин изменения климата В Азербайджане прошел круглый стол на тему "COP29 - Зеленая стратегия, изменение климата и социальные науки: вызовы и задачи".
COP29
22 октября 2024 г. 10:55
Захид Орудж: Социальные факторы занимают особое место среди основных причин изменения климата

В Азербайджане прошел круглый стол на тему "COP29 - Зеленая стратегия, изменение климата и социальные науки: вызовы и задачи".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано совместно Центром социальных исследований (ЦСИ) и Институтом философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Открывая круглый стол, председатель ЦСИ, глава парламентского комитета Захид Орудж отметил, что среди основных причин изменения климата особое место занимают антропогенные, в том числе социальные факторы.

"В этом отношении взаимодействие общественных наук, организация совместных исследований может дать большой эффект в поиске выхода из глобального климатического кризиса. Социологические исследования, изучение взаимодействия экономического роста с выбросами углерода, урбанизацией, моделями потребления товаров и услуг, демографическими тенденциями, глобальным неравенством, загрязнением окружающей среды, соответственно, становятся решающими в борьбе с изменением климата", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: Social factors hold special place among main causes of climate change
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: İqlim dəyişikliyinin əsas səbəblərı sırasında sosial amillər xüsusi yer tutur

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