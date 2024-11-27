Южная Африка приветствует итоги климатической конференции COP29 в Баку

Министр лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды ЮАР Дион Джордж приветствовал итоги 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) (COP29), которая завершилась в Баку 24 ноября 2024 года.

Министр лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды ЮАР Дион Джордж приветствовал итоги 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) (COP29), которая завершилась в Баку 24 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды ЮАР.

Согласно предоставленной информации, решения, принятые в Баку по статьям 6.2 и 6.4 Парижского соглашения, касающиеся углеродных рынков, позволят Южной Африке и другим развивающимся экономикам инициировать новые проекты в этой области. Эти проекты будут способствовать привлечению инвестиций в зеленые технологии и созданию экономических возможностей.

В министерстве отметили, что Дион Джордж, возглавлявший южноафриканскую делегацию в Баку, перед началом переговоров выразил оптимизм в отношении того, что стороны примут значимые решения по количественному определению ресурсов, необходимых для развивающихся стран, чтобы достичь амбициозных климатических целей.

"Некоторые стороны выражали недовольство председательством COP29 и утверждали, что решения принимались без полного консенсуса. Однако для Южной Африки эти решения являются победой. Мы понимаем разочарование, высказанное другими, но рассматриваем итоги конференции как важный шаг в правильном направлении. Это больше, чем мы имели до переговоров, и теперь у нас есть база для дальнейших действий, особенно в свете того, что Южная Африка станет следующим председателем G20", - ведомство приводит слова министра.

Южноафриканская переговорная группа особенно отметила успехи в рамках рабочей программы по смягчению последствий, сопредседателями которой были министр Джордж и его норвежский коллега Торе О. Сандвик.

"Рабочая программа по смягчению последствий создаст дополнительные возможности для обмена опытом и удовлетворения инвестиционных потребностей. Я доволен итогами", - отметил Дион Джордж.

Что касается адаптации, стороны находятся на пути к завершению работы над показателями, которые позволят отслеживать прогресс в достижении глобальной цели в области адаптации на COP30 в Бразилии в 2025 году. Конференция также отметила успех в создании институциональной структуры Фонда компенсации потерь и ущерба.

Ожидается, что под руководством Южной Африки и Франции фонд начнет выделять средства сообществам, уязвимым к изменению климата, к середине 2025 года.