Юсуф Кырач: Обмен данными со спутников Азербайджана и Турции поспособствует развитию связей

Взаимный обмен данными со спутников Азербайджана и Турции, их совместная обработка, а также совместная обработка данных "Центра космической погоды" приведут к серьезному развитию отношений между двумя странами.

Взаимный обмен данными со спутников Азербайджана и Турции, их совместная обработка, а также совместная обработка данных "Центра космической погоды" приведут к серьезному развитию отношений между двумя странами.

Об этом Report заявил глава Турецкого космического агентства Юсуф Кырач.

Он подчеркнул важность обмена опытом с Азербайджаном в космической сфере и подчеркнул, что Турция достигла значительного прогресса в спутниковых технологиях.

"У Азербайджана есть опыт, которым он может поделиться с нами, и у нас есть опыт, которым мы можем поделиться с Азербайджаном. В настоящее время мы активно сотрудничаем с Космическим агентством Азербайджана ("Азеркосмос"). В будущем "Азеркосмос" и Турецкое космическое агентство совместно реализуют значимые проекты", - сказал он.