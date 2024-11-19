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Юссеф Нассеф: Климатическое образование не должно ограничиваться школами

Юссеф Нассеф: Климатическое образование не должно ограничиваться школами Климатическое образование не должно ограничиваться школами, необходимо расширять эту сферу, создавать условия для постоянного обучения.
COP29
19 ноября 2024 г. 15:51
Юссеф Нассеф: Климатическое образование не должно ограничиваться школами

Климатическое образование не должно ограничиваться школами, необходимо расширять эту сферу, создавать условия для постоянного обучения.

Как сообщает Report, об этом заявил директор отдела адаптации Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) Юссеф Нассеф на мероприятии "Донесение проблемы изменения климата через образование: решающая роль молодежи и педагогов" в рамках COP29.

Он отметил, что таким образом можно будет раскрыть лидерские качества молодежи и осуществить необходимые изменения для устойчивого будущего.

"Климатические действия - это широкое понятие, охватывающее также и образование. Необходимо участие общественности, доступ к информации и международное сотрудничество. Эти элементы являются важными инструментами для построения климатически безопасного мира. Чем больше мы инвестируем в это, тем эффективнее будет наша долгосрочная деятельность", - сказал он.

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Версия на английском языке Youssef Nassef: Climate education should not be limited to schools
Версия на азербайджанском языке Yussef Nassef: "Təhsilin əhatə dairəsi təkcə məktəblərlə məhdudlaşmamalıdır"

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