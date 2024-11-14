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Юсиф Абдуллаев: Наша цель - стимулировать инновационные решения в области изменения климата

Юсиф Абдуллаев: Наша цель - стимулировать инновационные решения в области изменения климата Азербайджан стремится не просто продемонстрировать свое развитие, а упростить диалог, развить сотрудничество и стимулировать инновационные решения в области изменения климата.
COP29
14 ноября 2024 г. 10:19
Юсиф Абдуллаев: Наша цель - стимулировать инновационные решения в области изменения климата

Азербайджан стремится не просто продемонстрировать свое развитие, а упростить диалог, развить сотрудничество и стимулировать инновационные решения в области изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на "Климатической платформе бизнеса, инвестиций и филантропии COP29".

Он отметил, что объединение лидеров и экспертов со всего мира в Азербайджане подчеркивает общую приверженность решению неотложных климатических проблем и продвижению устойчивого развития.

"Мы должны коллективно сформировать более зеленое, более устойчивое будущее для грядущих поколений. Наша цель - подчеркнуть важную роль финансирования в глобальном энергопереходе, что соответствует Парижскому соглашению и Целям устойчивого развития 2030", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Yusif Abdullayev: "Məqsədimiz innovativ həlləri stimullaşdırmaqdır"

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