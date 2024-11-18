Юсиф Абдуллаев: 94% инвестиций Германии в Азербайджан пришлось на долю ненефтяного сектора

В январе-сентябре текущего года стоимость торгового оборота между Азербайджаном и Германией превысила 1,1 млрд долларов США, благодаря чему Германия стала шестым основным торговым партнером Азербайджана.

В январе-сентябре текущего года стоимость торгового оборота между Азербайджаном и Германией превысила 1,1 млрд долларов США, благодаря чему Германия стала шестым основным торговым партнером Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на Германо-азербайджанском бизнес-форуме высокого уровня по зеленой трансформации в рамках COP29.

По его словам, по состоянию на 1 октября в Азербайджане наблюдалась активность германских компаний.

С 1995 года по июнь 2024 года объем германских инвестиций в Азербайджан превысил 871 млн долларов США, 94% из которых пришлись на долю ненефтяного сектора. За отчетный период Азербайджан также осуществил значительные инвестиции в Германию в размере 592 млн долларов США.