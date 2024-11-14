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Юрген Фёгеле: ВБ уделяет 45% своей работы вопросам изменения климата

Юрген Фёгеле: ВБ уделяет 45% своей работы вопросам изменения климата Всемирный банк с этого года уделяет 45% своей работы решению вопросов, связанных с изменением климата.
COP29
14 ноября 2024 г. 12:51
Юрген Фёгеле: ВБ уделяет 45% своей работы вопросам изменения климата

Всемирный банк с этого года уделяет 45% своей работы решению вопросов, связанных с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент банка по устойчивому развитию Юрген Фёгеле на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

Он добавил, что цель Всемирного банка - увеличить этот показатель до 50%. Фёгеле также отметил важность Международной ассоциации развития (МАР), которая предоставляет кредиты и гранты для наименее развитых стран на льготных условиях.

По его словам, с обновлением ассоциации каждый доллар, предоставляемый МАР, можно будет увеличить в четыре раза.

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Версия на английском языке Juergen Voegele: World Bank dedicates 45% of its work to climate change issues
Версия на азербайджанском языке Yurgen Voegele: "Dünya Bankı fəaliyyətinin 45 %-ni iqlimlə bağlı məsələlərə yönəldir"

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