Юрген Фёгеле: ВБ анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор

Всемирный банк систематически анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор.

Всемирный банк систематически анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент банка по устойчивому развитию Юрген Фёгеле на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

"Всемирный банк не может выполнить эту работу в одиночку. Вместо конкуренции друг с другом нам нужно согласовать приоритеты и работать сообща, так как иногда разные проекты не стыкуются между собой," - подчеркнул Фёгеле.