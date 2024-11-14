Юрген Фёгеле: ВБ анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор

Всемирный банк систематически анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент банка по устойчивому развитию Юрген Фёгеле на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.
"Всемирный банк не может выполнить эту работу в одиночку. Вместо конкуренции друг с другом нам нужно согласовать приоритеты и работать сообща, так как иногда разные проекты не стыкуются между собой," - подчеркнул Фёгеле.