О нас

Юрген Фёгеле: ВБ анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор

Юрген Фёгеле: ВБ анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор Всемирный банк систематически анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор.
COP29
14 ноября 2024 г. 11:31
Юрген Фёгеле: ВБ анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор

Всемирный банк систематически анализирует влияние изменения климата на финансовый сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент банка по устойчивому развитию Юрген Фёгеле на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

"Всемирный банк не может выполнить эту работу в одиночку. Вместо конкуренции друг с другом нам нужно согласовать приоритеты и работать сообща, так как иногда разные проекты не стыкуются между собой," - подчеркнул Фёгеле.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: İqlim dəyişikliyinin maliyyə sektoruna təsirini təkbaşına təhlil edə bilmərik

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi