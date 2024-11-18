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Юные гости COP29

Юные гости COP29 Климатическая конференция COP29, проходящая в Баку, привлекла внимание не только официальных лиц и журналистов, но и детей.
COP29
18 ноября 2024 г. 18:03
Юные гости COP29

Климатическая конференция COP29, проходящая в Баку, привлекла внимание не только официальных лиц и журналистов, но и детей.

Report подготовил фоторепортаж о юных гостях COP29.

Множество юных гостей в ярких национальных костюмах общались и весело проводили время с детьми из других стран. Это еще одно свидетельство того, как Баку становится площадкой для культурного обмена и объединения мира.

Представляем фоторепортаж о юных участниках COP29, которые своими улыбками и яркими образами внесли вклад в атмосферу мероприятия.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan welcomes future at COP29: Children from around the globe - PHOTOS
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un azyaşlı qonaqları - FOTOREPORTAJ

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