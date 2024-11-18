Юные гости COP29

Климатическая конференция COP29, проходящая в Баку, привлекла внимание не только официальных лиц и журналистов, но и детей.

Климатическая конференция COP29, проходящая в Баку, привлекла внимание не только официальных лиц и журналистов, но и детей.

Report подготовил фоторепортаж о юных гостях COP29.

Множество юных гостей в ярких национальных костюмах общались и весело проводили время с детьми из других стран. Это еще одно свидетельство того, как Баку становится площадкой для культурного обмена и объединения мира.

Представляем фоторепортаж о юных участниках COP29, которые своими улыбками и яркими образами внесли вклад в атмосферу мероприятия.

Фото: Самира Гасанова