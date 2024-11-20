ЮНВТО: COP29 вошла в историю благодаря включению туристического сектора в климатическую повестку

COP29 вошла в историю как первая конференция, на которой туристический сектор был включен в глобальную климатическую повестку.

COP29 вошла в историю как первая конференция, на которой туристический сектор был включен в глобальную климатическую повестку.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили на первой встрече министров по климатическим действиям в туристическом секторе в рамках COP29.

Он подчеркнул, что включение вопросов туризма в повестку климатической конференции является важным достижением для отрасли.

Генеральный секретарь добавил, что туризм играет ключевую роль в обеспечении мира и сталкивается с новыми вызовами из-за изменения климата и экологических проблем.

Он также назвал организацию климатический конференции COP29 в Баку важным событием. Я поздравляю Азербайджан, весь регион и мир с организацией здесь этого важного мероприятия, сказал Пололикашвили.