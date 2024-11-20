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ЮНВТО: COP29 вошла в историю благодаря включению туристического сектора в климатическую повестку

ЮНВТО: COP29 вошла в историю благодаря включению туристического сектора в климатическую повестку COP29 вошла в историю как первая конференция, на которой туристический сектор был включен в глобальную климатическую повестку.
COP29
20 ноября 2024 г. 11:57
ЮНВТО: COP29 вошла в историю благодаря включению туристического сектора в климатическую повестку

COP29 вошла в историю как первая конференция, на которой туристический сектор был включен в глобальную климатическую повестку.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили на первой встрече министров по климатическим действиям в туристическом секторе в рамках COP29.

Он подчеркнул, что включение вопросов туризма в повестку климатической конференции является важным достижением для отрасли.

Генеральный секретарь добавил, что туризм играет ключевую роль в обеспечении мира и сталкивается с новыми вызовами из-за изменения климата и экологических проблем.

Он также назвал организацию климатический конференции COP29 в Баку важным событием. Я поздравляю Азербайджан, весь регион и мир с организацией здесь этого важного мероприятия, сказал Пололикашвили.

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Версия на английском языке UNWTO: COP29 makes history by putting tourism on global climate agenda
Версия на азербайджанском языке UNWTO: COP29 turizm sektorunun qlobal iqlim gündəminə daxil edilməsilə tarix yazır

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