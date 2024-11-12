ЮНИСЕФ: Заболевания, вызванные загрязнением воды, наводнениями и засухой, представляют угрозу здоровому развитию детей

14:38 В Голубой зоне COP29 состоялась совместная пресс-конференция ВОЗ, ЮНИСЕФ и организации Lancet Countdown по климату, здоровью и детям.

Руководитель глобальной программы ЮНИСЕФ "Здоровая окружающая среда для здоровых детей" Абхит Соломон отметил серьезность проблемы засухи, вызванной изменением климата.

Как сообщает Report, об этом Абхит Соломон заявил на совместной пресс-конференции ВОЗ, ЮНИСЕФ и организации Lancet Countdown по климату, здоровью и детям на COP29 в Баку.

"Засуха приводит к продовольственной проблеме. Заболевания, вызванные загрязнением воды, наводнениями и засухой, а также утратв биоразнообразия в результате изменения климата представляют угрозу здоровому развитию детей. Поэтому необходимо решить данные проблемы", - сказал Соломон.

Он также подчеркнул ответственность человечества перед будущими поколениями в сфере климатической деятельности.

Директор департамента ВОЗ по проблемам окружающей среды, изменения климата и здоровья Мария Нейра, в свою очередь, подчеркнула, что на COP29 будет уделено особое внимание защите здоровья в условиях изменения климата: "Загрязненный воздух и вода являются последствиями изменения климата, что приводит к проблемам со здоровьем. Улучшая качество воздуха, мы можем снизить уровень смертности".

ФОТО: Мухаммед Агаев