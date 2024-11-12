ЮНИСЕФ: Заболевания, вызванные загрязнением воды, наводнениями и засухой, представляют угрозу здоровому развитию детей

Руководитель глобальной программы ЮНИСЕФ "Здоровая окружающая среда для здоровых детей" Абхит Соломон отметил серьезность проблемы засухи, вызванной изменением климата.
Как сообщает Report, об этом Абхит Соломон заявил на совместной пресс-конференции ВОЗ, ЮНИСЕФ и организации Lancet Countdown по климату, здоровью и детям на COP29 в Баку.
"Засуха приводит к продовольственной проблеме. Заболевания, вызванные загрязнением воды, наводнениями и засухой, а также утратв биоразнообразия в результате изменения климата представляют угрозу здоровому развитию детей. Поэтому необходимо решить данные проблемы", - сказал Соломон.
Он также подчеркнул ответственность человечества перед будущими поколениями в сфере климатической деятельности.
Директор департамента ВОЗ по проблемам окружающей среды, изменения климата и здоровья Мария Нейра, в свою очередь, подчеркнула, что на COP29 будет уделено особое внимание защите здоровья в условиях изменения климата: "Загрязненный воздух и вода являются последствиями изменения климата, что приводит к проблемам со здоровьем. Улучшая качество воздуха, мы можем снизить уровень смертности".
ФОТО: Мухаммед Агаев