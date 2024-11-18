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ЮНИСЕФ: За последние 2 года 400 млн детей не смогли посещать школу из-за стихийных бедствий

ЮНИСЕФ: За последние 2 года 400 млн детей не смогли посещать школу из-за стихийных бедствий Загрязнение воздуха, лесные пожары, использование ископаемого топлива наносят детям непоправимый вред.
COP29
18 ноября 2024 г. 17:55
ЮНИСЕФ: За последние 2 года 400 млн детей не смогли посещать школу из-за стихийных бедствий

Загрязнение воздуха, лесные пожары, использование ископаемого топлива наносят детям непоправимый вред.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Китти ван дер Хейден на круглом столе высокого уровня по вопросам детей, молодежи и климатических действий в рамках COP29.

Она отметила, что за последние 2 года 400 млн детей не смогли посещать школу из-за наводнений, засухи или жары: "Это серьезно влияет не только на результаты обучения, но и на будущие демографические показатели".

Хейден добавила, что у 43% детей, столкнувшихся с такими стихийными бедствиями как засуха, наводнение и ураган, развивается посттравматическое стрессовое расстройство: "Девочки бросают учебу. Если так будет продолжаться, ежегодно 12,5 млн девочек не смогут окончить школу из-за изменения климата. Я думаю, что пришло время решать эту проблему".

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Версия на английском языке UNICEF: 400 million children unable to attend school due to natural disasters in past 2 years
Версия на азербайджанском языке UNICEF rəsmisi: Son iki ildə 400 milyon uşaq təbii fəlakətlər səbəbindən məktəbə gedə bilməyib

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