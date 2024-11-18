ЮНИСЕФ: Проблемы климата и образования тесно взаимосвязаны

С января 2022 года по апрель 2024 года 104 млн детей по всему миру оказались без доступа к обучению из-за закрытия школ.

С января 2022 года по апрель 2024 года 104 млн детей по всему миру оказались без доступа к обучению из-за закрытия школ.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Китти ван дер Хейден на панельной дискуссии "Экологизация образования и климатическая устойчивость" в рамках COP29.

По ее словам, климатические явления, такие как ураганы, наводнения и засухи, оказывают серьезное влияние на детей, вызывая у них психологическое потрясение, которое впоследствии отражается на школьной успеваемости.

Представитель ЮНИСЕФ подчеркнула важность инвестиций в образование для адаптации к изменению климата.

"Образование - это лучшая инвестиция в климатическую адаптацию. Проблемы климата и образования тесно взаимосвязаны. Применение солнечной энергии в школах, как это практикуется уже в 80 странах, способствует повышению уровня экологической осведомленности и вовлеченности в вопросы охраны окружающей среды", - сказала Хейден.