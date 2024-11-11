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ЮНИСЕФ: Мы приветствуем подписание Азербайджаном Декларации о детях, молодежи и климатической деятельности

ЮНИСЕФ: Мы приветствуем подписание Азербайджаном Декларации о детях, молодежи и климатической деятельности В рамках COP29 правительство Азербайджана подписало знаменательную Декларацию о детях, молодежи и климатической деятельности, взяв на себя обязательство поставить детей в центр климатической политики. Мы приветствуем этот важный шаг к более инклюзивным, м
COP29
11 ноября 2024 г. 20:43
ЮНИСЕФ: Мы приветствуем подписание Азербайджаном Декларации о детях, молодежи и климатической деятельности

В рамках COP29 правительство Азербайджана подписало знаменательную Декларацию о детях, молодежи и климатической деятельности, взяв на себя обязательство поставить детей в центр климатической политики. Мы приветствуем этот важный шаг к более инклюзивным, молодежно-ориентированным климатическим действиям.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Отделения ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии в соцсети Х.

"Горжусь тем, что была частью этого важного момента, когда президент COP29 подписал Декларацию о детях, молодежи и климатической деятельности, - одно из его первых обязательств в новой роли. Вместе мы должны работать над тем, чтобы поставить детей и молодежь в центр климатических действий", - написала на своей странице в соцсети новый региональный директор Отделения ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.

Отметим, что сегодня в начале 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) правительство Азербайджана подписало Декларацию о детях, молодежи и климатической деятельности. В церемонии подписания декларации приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и президент COP29 Мухтар Бабаев, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, молодежный защитник климата COP29 Лейла Гасанова, высокопоставленные государственные чиновники, а также дети и представители молодежи Азербайджана.

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