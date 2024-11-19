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ЮНЕП: Объем твердых бытовых отходов может вырасти на 85% к 2050 году

ЮНЕП: Объем твердых бытовых отходов может вырасти на 85% к 2050 году Объем твердых бытовых отходов в мире может увеличиться на 85% к 2050 году.
COP29
19 ноября 2024 г. 13:16
ЮНЕП: Объем твердых бытовых отходов может вырасти на 85% к 2050 году

Объем твердых бытовых отходов в мире может увеличиться на 85% к 2050 году.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен на мероприятии "Сокращение выбросов метана из органических отходов для климатических действий" в рамках COP29.

По словам Андерсен, важно начать сокращение выбросов уже сейчас, чтобы к 2030 году уменьшить их на 30%.

"Этого можно достичь, превращая отходы в ресурсы. К 2050 году необходимо сократить выбросы на 55%, но пока их объем продолжает расти. Нужно уменьшить потери "от поля до стола" и даже "от стола до мусорного ведра". Многие продукты питания попадают из холодильников прямо в мусорные ящики. Эта тенденция требует изменений", - сказала Андерсен.

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Версия на английском языке UNEP director warns of 85% surge in solid waste by 2050
Версия на азербайджанском языке UNEP rəsmisi: "2050-ci ilə qədər bərk məişət tullantıları 85 % artacaq"

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