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Президент Науру приглашен на СОР29

Президент Науру приглашен на СОР29 Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал письмо-приглашение на COP29, адресованное президенту Науру Давиду Аданге, своей коллеге из этой страны Марго Дейе.
COP29
17 мая 2024 г. 06:30
Президент Науру приглашен на СОР29

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал своей коллеге из Науру послу Марго Дейе письмо-приглашение на COP29, адресованное президенту этой страны Давиду Аданге.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба дипмиссии Науру при ООН.

"Посол Азербайджана посетил посла Дейе, чтобы официально вручить оригинал письма-приглашения, адресованного президенту Науру. Это приглашение принять участие в COP29 в Баку. Мы с нетерпением ждем COP29, которая пройдет под председательством Азербайджана", - отметили в дипмиссии.

Напомним, что Яшар Алиев ранее обсудил со своим турецким коллегой Ахметом Йылдызом пути углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Əliyev Nauru Prezidentinə ünvanlanmış COP29-a dəvət məktubunu həmkarına təqdim edib

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