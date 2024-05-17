Президент Науру приглашен на СОР29

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал письмо-приглашение на COP29, адресованное президенту Науру Давиду Аданге, своей коллеге из этой страны Марго Дейе.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал своей коллеге из Науру послу Марго Дейе письмо-приглашение на COP29, адресованное президенту этой страны Давиду Аданге.

Как сообщает Report , об этом сообщила пресс-служба дипмиссии Науру при ООН.

"Посол Азербайджана посетил посла Дейе, чтобы официально вручить оригинал письма-приглашения, адресованного президенту Науру. Это приглашение принять участие в COP29 в Баку. Мы с нетерпением ждем COP29, которая пройдет под председательством Азербайджана", - отметили в дипмиссии.

Напомним, что Яшар Алиев ранее обсудил со своим турецким коллегой Ахметом Йылдызом пути углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества.