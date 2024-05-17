Президент Науру приглашен на СОР29

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев передал своей коллеге из Науру послу Марго Дейе письмо-приглашение на COP29, адресованное президенту этой страны Давиду Аданге.
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"Посол Азербайджана посетил посла Дейе, чтобы официально вручить оригинал письма-приглашения, адресованного президенту Науру. Это приглашение принять участие в COP29 в Баку. Мы с нетерпением ждем COP29, которая пройдет под председательством Азербайджана", - отметили в дипмиссии.
Напомним, что Яшар Алиев ранее обсудил со своим турецким коллегой Ахметом Йылдызом пути углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества.