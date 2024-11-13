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Японский чиновник: COP29 - важная платформа для борьбы с изменением климата

Японский чиновник: COP29 - важная платформа для борьбы с изменением климата 17:09
COP29
13 ноября 2024 г. 17:24
Японский чиновник: COP29 - важная платформа для борьбы с изменением климата

COP29 является важной платформой для совместной работы над единой глобальной целью в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по глобальным вопросам окружающей среды Японии Ютака Мацудзава журналистам в среду в Баку.

По его словам, COP29 - отличная возможность для решения проблемы изменения климата и достижения цели ограничения глобального потепления в 1,5 градуса:

"Сейчас у нас есть единая глобальная цель, и это отличная возможность для совместной работы. Я высоко ценю усилия правительства Азербайджана по организации дискуссий в рамках COP29".

Заместитель министра выразил надежду, что стороны смогут достичь итогового соглашения на COP29.

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Версия на английском языке Japanese official: COP29 vital platform for collaborative climate action
Версия на азербайджанском языке Yaponiya rəsmisi: COP29 iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə birgə işləməyimiz üçün önəmli platformadır

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