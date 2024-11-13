Японский чиновник: COP29 - важная платформа для борьбы с изменением климата

17:09

COP29 является важной платформой для совместной работы над единой глобальной целью в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по глобальным вопросам окружающей среды Японии Ютака Мацудзава журналистам в среду в Баку.

По его словам, COP29 - отличная возможность для решения проблемы изменения климата и достижения цели ограничения глобального потепления в 1,5 градуса:

"Сейчас у нас есть единая глобальная цель, и это отличная возможность для совместной работы. Я высоко ценю усилия правительства Азербайджана по организации дискуссий в рамках COP29".

Заместитель министра выразил надежду, что стороны смогут достичь итогового соглашения на COP29.