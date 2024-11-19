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Япония намерена активизировать усилия по сокращению выбросов на международном уровне

Япония намерена активизировать усилия по сокращению выбросов на международном уровне Япония намерена усилить меры по сокращению выбросов метана в секторе отходов как внутри страны, так и на международном уровне.
COP29
19 ноября 2024 г. 12:57
Япония намерена активизировать усилия по сокращению выбросов на международном уровне

Япония намерена усилить меры по сокращению выбросов метана в секторе отходов как внутри страны, так и на международном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по глобальным вопросам окружающей среды Японии Ютака Мацудзава на мероприятии в рамках COP29.

"Сокращение выбросов метана является ключевым шагом к достижению нулевых выбросов и устойчивого развития. Снижение потерь пищевой продукции может стать важным шагом на пути к устойчивому производству и стабильному снабжению продовольствием. В связи с этим Япония активно работает над сокращением пищевых отходов. Мы стремимся привлечь внимание потребителей, розничных торговцев и других участников пищевой отрасли к этой важной проблеме через различные политические меры, направленные на изменение поведения как покупателей, так и поставщиков", - отметил он.

Мацудзава отметил, что органические отходы можно перерабатывать с использованием современных технологий для производства возобновляемой энергии, например биогаза.

Он добавил, что Япония планирует усилить меры по снижению выбросов метана в секторе отходов, сотрудничая со странами, предпринимателями и международными организациями.

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Версия на английском языке Japan determined to boost efforts to reduce emissions from waste sector globally
Версия на азербайджанском языке Yaponiya beynəlxalq səviyyədə də tullantı sektorundan emissiyaların azaldılması səylərini gücləndirməyə qərarlıdır

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