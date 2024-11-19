Япония намерена активизировать усилия по сокращению выбросов на международном уровне

Япония намерена усилить меры по сокращению выбросов метана в секторе отходов как внутри страны, так и на международном уровне.

Япония намерена усилить меры по сокращению выбросов метана в секторе отходов как внутри страны, так и на международном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по глобальным вопросам окружающей среды Японии Ютака Мацудзава на мероприятии в рамках COP29.

"Сокращение выбросов метана является ключевым шагом к достижению нулевых выбросов и устойчивого развития. Снижение потерь пищевой продукции может стать важным шагом на пути к устойчивому производству и стабильному снабжению продовольствием. В связи с этим Япония активно работает над сокращением пищевых отходов. Мы стремимся привлечь внимание потребителей, розничных торговцев и других участников пищевой отрасли к этой важной проблеме через различные политические меры, направленные на изменение поведения как покупателей, так и поставщиков", - отметил он.

Мацудзава отметил, что органические отходы можно перерабатывать с использованием современных технологий для производства возобновляемой энергии, например биогаза.

Он добавил, что Япония планирует усилить меры по снижению выбросов метана в секторе отходов, сотрудничая со странами, предпринимателями и международными организациями.