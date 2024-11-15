Ямайский эксперт: Нужно срочно выполнить обязательства по климатическому финансированию

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В контексте текущих переговоров необходимо срочно выполнить обязательства по климатическому финансированию.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Ямайского института права и экономики (ILE), эксперт по вопросам изменения климата Марьяма Уильямс на пресс-конференции "Глобальная кампания за климатическую справедливость" на полях COP29 в Баку.

По ее словам, лица африканского происхождения, будь то в Америке, Европе или Азии, страдают от изменения климата:

"Мы страдаем от потери земель, живем вблизи загрязненных и токсичных районов, страдаем от респираторных и сердечных заболеваний. На нас серьезно влияет изменение климата. Нам необходимо, чтобы обязательства по климатическому финансированию были срочно выполнены, особенно в контексте текущих переговоров. Следует не только достичь Новой коллективной количественной цели (NCQG), но также решить проблему дефицита в 100 млрд долларов".

Эксперт также заявила, что климатическая справедливость должна систематически применяться в институтах управления макроэкономической политикой, так как данная политика является причиной роста бедности и во влиянии на фискальное пространство, которое должно быть у развивающихся стран.