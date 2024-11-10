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Ялчын Рафиев: В Европе понимают важность заключения сделки по климатическому финансированию

Ялчын Рафиев: В Европе понимают важность заключения сделки по климатическому финансированию В Европе понимают важность заключения сделки по климатическому финансированию.
COP29
10 ноября 2024 г. 22:05
Ялчын Рафиев: В Европе понимают важность заключения сделки по климатическому финансированию

В Европе понимают важность заключения сделки по климатическому финансированию.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев в интервью британскому Sky News.

"Разумеется, политическое взаимодействие на высоком уровне важно", — сказал Я.Рафиев.

Sky News напоминает, что некоторые европейские лидеры не смогут присутствовать на климатических переговорах в Баку, поскольку им приходится бороться с потрясениями у себя в странах. В качестве примера телеканал приводит кризис в ФРГ на фоне раскола в правящей коалиции, а также недавнюю вспышку насилия и антисемитизма в Амстердаме.

Чиновник отметил, что Азербайджану приходится увеличивать добычу газа из-за обязательств по ​​удовлетворению спроса ЕС.

Ялчын Рафиев также сообщил, что после выборов в США, на которых победу одержал Дональд Трамп, провел встречи с американскими коллегами и "они остаются конструктивными".

На вопрос о том, является ли избрание президента плохой новостью для действий по борьбе с изменением климата, Я.Рафиев ответил: "Я бы так не сказал".

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