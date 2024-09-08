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Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразилии об инициативах Азербайджана в рамках Повестки COP29

Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразилии об инициативах Азербайджана в рамках Повестки COP29 Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразильском центре международных отношений (CEBRI) об инициативах
COP29
8 сентября 2024 г. 23:02
Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразилии об инициативах Азербайджана в рамках Повестки COP29

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразильском центре международных отношений (CEBRI) об инициативах Азербайджана в рамках Повестки COP29.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Председательства COP29.

Было отмечено, что Я.Рафиев принял участие в панельной дискуссии под названием "Соединяя континенты: диалог о климатическом лидерстве от Баку до Белена".

Он предоставил информацию участникам панели об ожидаемых результатах переговоров на COP29, инициативах Азербайджана в рамках Повестки конференции, а также потенциальном долгосрочном глобальном наследии COP29.

В дискуссиях приняли участие бывший министр окружающей среды Бразилии Изабеллу Тейшейру, а также высокопоставленные представители МИД этой страны.

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