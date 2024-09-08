Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразилии об инициативах Азербайджана в рамках Повестки COP29

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразильском центре международных отношений (CEBRI) об инициативах

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Ялчын Рафиев рассказал на панели в Бразильском центре международных отношений (CEBRI) об инициативах Азербайджана в рамках Повестки COP29.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Председательства COP29.

Было отмечено, что Я.Рафиев принял участие в панельной дискуссии под названием "Соединяя континенты: диалог о климатическом лидерстве от Баку до Белена".

Он предоставил информацию участникам панели об ожидаемых результатах переговоров на COP29, инициативах Азербайджана в рамках Повестки конференции, а также потенциальном долгосрочном глобальном наследии COP29.

В дискуссиях приняли участие бывший министр окружающей среды Бразилии Изабеллу Тейшейру, а также высокопоставленные представители МИД этой страны.