Ялчын Рафиев: Работа над нерешенными вопросами продолжается

Председательство СОР29 продолжит работать со сторонами, чтобы внести окончательные коррективы в те вопросы, которые еще не решены.

Председательство СОР29 продолжит работать со сторонами, чтобы внести окончательные коррективы в те вопросы, которые еще не решены.

Как передает Report, об этом журналистам заявил главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев.

"Мы продолжим работать со сторонами, чтобы внести окончательные корректировки в вопросы, которые все еще остаются нерешенными. Постараемся обеспечить максимально амбициозный результат этой конференции, подталкивая все стороны к достижению цели", - заявил он.

По его словам, объем ежегодного финансирования в размере 250 млрд долларов не соответствует по мнению председательства справедливой и амбициозной цели, но взаимодействие со сторонами будет продолжено.

"Мы продолжаем консультации по этому вопросу, но надеемся, что добьемся прогресса. Она [сумма] еще будет рассмотрена сторонами, и тогда, когда мы получим окончательное соглашение, мы сможем дать комментарий", - заявил Рафиев.