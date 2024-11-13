Ялчын Рафиев: Председательство COP29 и SIDS приняли Бакинскую декларацию

Сегодня председательство Азербайджана в COP29 и правительство Самоа, выступающее в качестве председателя альянса малых островных государств (SIDS), приняли Бакинскую декларацию для усиления голосов малых островных развивающихся государств на нынешней конф

Сегодня председательство Азербайджана в COP29 и правительство Самоа, выступающее в качестве председателя альянса малых островных государств (SIDS), приняли Бакинскую декларацию для усиления голосов малых островных развивающихся государств на нынешней конференции для их устойчивого будущего по итогам этого саммита.

Как передает Report, об этом заявил главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев на Саммите лидеров малых островных развивающихся государств по изменению климата.

"Бакинская декларация содержит призыв к международному сообществу усилить поддержку стран SIDS в их усилиях по борьбе с неблагоприятными последствиями изменения климата. Заверяю вас от имени председательства COP29, что вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку. Конференция этого года - это не просто переговоры, это действие", - заявил Рафиев.

В рамках саммита, было заявлено о необходимости срочного увеличения климатического финансирования и усиления международного сотрудничества, чтобы помочь уязвимым сообществам справиться с последствиями изменения климата и обеспечить устойчивое будущее, сказал он.

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) уже предупредила, что превышение отметки в 1,5 градуса поставит под угрозу более 70% коралловых рифов, которые могут подвергнуться серьезной деградации. Их экономика и средства к существованию во многом зависят от океана. Изменение климата не только ускоряет разрушение окружающей среды, но и сводит на нет достигнутый прогресс в развитии этих государств, замедляя их путь к достижению целей устойчивого развития. Более того, для борьбы с изменением климата малым островам требуется срочная адаптация, которая является дорогостоящей и требует льготного финансирования в условиях ограниченного бюджетного пространства" – подчеркнул Рафиев.

Главный переговорщик отметил, что финансирование климата имеет критическое значение для выживания малых островных государств в условиях этой экзистенциальной угрозы.