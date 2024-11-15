Ялчын Рафиев: На COP29 стороны начинают взаимодействовать по NCQG

Ялчын Рафиев: На COP29 стороны начинают взаимодействовать по NCQG

Председательство COP29 наблюдает обнадеживающие признаки того, что стороны начинают взаимодействовать друг с другом по различным элементам Новой коллективной количественной цели (NCQG).

Как передает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев заявил в пятницу на пресс-конференции на COP29 в Баку.

"Что касается переговоров по NCQG, то вчера вы слышали мой призыв к сторонам разумно использовать драгоценное время, которое у нас есть. Мы призвали их напрямую общаться друг с другом и взять на себя ответственность за разработку совместных решений. Рад сообщить - мы наблюдаем обнадеживающие признаки того, что стороны начинают взаимодействовать друг с другом по различным элементам цели, особенно по тем, которые считаются "низко висящими плодами", - сказал он.

Рафиев отметил, что темпы работы в настоящее время слишком низкие. "Мы не можем позволить себе оставить слишком много нерешенных вопросов и перенести их обсуждение на саммит на политическом уровне. Призываем всех активизировать свою работу и оставаться сосредоточенными на необходимости достижения значительного прогресса [в области NCQG]", - добавил главный переговорщик COP29.