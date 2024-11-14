Ялчын Рафиев: Климатическое финансирование - важнейший фактор в достижении целей Парижского соглашения

Ялчын Рафиев: Климатическое финансирование - важнейший фактором для достижения целей Парижского соглашения

Климатическое финансирование является важнейшим фактором, способствующим достижению целей Парижского соглашения, включая сокращение выбросов парниковых газов.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев.

"Климатические катастрофы, участившиеся в наши дни, подчеркивают неотложность климатических действий. COP29 - это наша возможность продемонстрировать всему миру способность объединиться в борьбе с климатическим кризисом", - сказал он.

По его словам, председательство COP29 считает, что реформы Многосторонних банков развития имеют решающее значение для привлечения большего объема доступных долгосрочных ресурсов.

"Главным приоритетом на переговорах COP29 является согласование новой коллективной количественной цели (NCQG) в области финансирования борьбы с изменением климата, которая будет учитывать неотложность и масштабы проблемы, потребности и приоритеты развивающихся стран. Становится очевидным, что Многосторонние банки развития играют жизненно важную роль в повышении качества климатического финансирования и продвижении реформы международной финансовой архитектуры", - сказал он.

Рафиев подчеркнул, что Многосторонние банки развития сегодня остаются ключевыми партнерами в привлечении большего объема доступных долгосрочных ресурсов. "В этом контексте я не могу не подчеркнуть важность того, чтобы Многосторонние банки развития посылали миру правильные сигналы. Они играют решающую роль в привлечении инвестиций частного сектора", - сказал Рафиев.