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Ялчин Рафиев: Закрытые сухопутные границы не повлияют на число участников COP29

Ялчин Рафиев: Закрытые сухопутные границы не повлияют на число участников COP29 Закрытые сухопутные границы не повлияют на количество участников конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.
COP29
23 сентября 2024 г. 15:27
Ялчин Рафиев: Закрытые сухопутные границы не повлияют на число участников COP29

Закрытые сухопутные границы не повлияют на количество участников конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

Отвечая на вопрос о возможном открытии сухопутных границ во время проведения COP29, Рафиев отметил, что этот вопрос находится в ведении Кабинета министров.

"Оценка на этот период будет проведена нашими профильными органами, и будет принято решение. Согласно опыту предыдущих COP и других международных мероприятий, местная санитарно-эпидемиологическая ситуация всегда ставится на первый план. Однако, в целом мы не считаем, что фактор закрытых сухопутных границ повлияет на количество участников COP29", - сказал Рафиев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: Quru sərhədlərin qapalı olmasının COP29-da iştirakçı sayına təsir edəcəyini düşünmürük

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