Ялчин Рафиев: Вопрос финансирования будет одним из ключевых на COP29

Климатическое финансирование является одной из ключевых задач, которые будут обсуждаться в ноябре 2024 года на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата(COP29).

Климатическое финансирование является одной из ключевых задач, которые будут обсуждаться в ноябре 2024 года на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата(COP29).

Как передает Report, об этом заявил главный переговорщик по COP29 от Азербайджана, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев в ходе круглого стола высокого уровня "После COP28: время объединиться, действовать и реализовать консенсус, достигнутый в ОАЭ".

"Одной из наших ключевых задач на COP29 будет разработка механизмов финансирования. Критически важным будет мобилизация финансирования для смягчения последствий, адаптации и возмещения убытков и ущерба, что потребует объединения усилий стран, международных организаций и частного сектора", - сказал он.

Я.Рафиев отметил, что только благодаря инклюзивному COP можно будет определить правильный путь вперед.

"Это будет нашим главным руководящим принципом. В рамках нашего сотрудничества мы будем работать рука об руку с ОАЭ и Бразилией, чтобы обеспечить будущее, сосредоточенное на вопросах климата и устойчивого развития", - добавил он.

Заместитель министра подчеркнул важную роль Международного энергетического агентства (МЭА) в сфере энергетики.

"В рамках COP29 мы рассчитываем на тесное сотрудничество с МЭА, оно играет важную роль в создании глобальных правил и стандартов в области энергетики. На COP29 МЭА также продолжит играть важную роль в этом процессе, отслеживая наши обязательства и достигнутые результаты, поддерживая жизненно важную исследовательскую и политическую работу сторон", - добавил Рафиев.