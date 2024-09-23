Ялчин Рафиев: Стоит ожидать принятия решения по новой финансовой цели по итогам COP29

Развитые страны хотят, чтобы сумма в 100 млрд долларов США развивающимся странам на климатическое финансирование была повышена незначительно, полагая, что ее значительное увеличение может создать серьезную угрозу для экономик этих стран.

Развитые страны хотят, чтобы сумма в 100 млрд долларов США развивающимся странам на климатическое финансирование была повышена незначительно, полагая, что ее значительное увеличение может создать серьезную угрозу для экономик этих стран.

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

По его словам, сейчас обсуждаются многие элементы проекта решения по данному вопросу, одним из которых является согласование конкретной ежегодной суммы развивающимся странам на климатическое финансирование.

"Позиции государств по этому вопросу разнятся. Развивающиеся страны считают, что эта цифра должна измеряться триллионами, поскольку характер радикальных изменений климата за последние 15 лет и необходимые ответные меры требуют гораздо большей суммы, чем 100 миллиардов долларов США. Позиция развитых стран заключается в том, что существующая сумма (100 миллиардов долларов США) должна быть незначительно повышена, поскольку ее значительное увеличение может создать серьезную угрозу для экономик этих стран", - сказал главный переговорщик COP29.

По его словам, согласно позиции развитых стран, увеличение этой суммы возможно только в случае расширения списка стран, выделяющих средства, и включения в него развивающихся стран, которые имеют существенные финансовые возможности.

"Речь, в частности, о Китае, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Республике Корея и др. Азербайджан стремится объединить позиции сторон по этому направлению для выхода на принятие окончательного решения. В целом, конструктивная атмосфера, существовавшая до сих пор в переговорах, дает основание ожидать принятия решения по данному вопросу по итогам COP29. Понятно, что принятое итоговое решение не удовлетворит ожидания всех стран. Однако, главное в многосторонних переговорах - это принятие единогласного решения, с которым соглашаются все государства, а подчас и идут на некоторые компромиссы", - добавил Рафиев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.