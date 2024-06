Главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев провел переговоры с делегацией Маршалловых островов.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев продолжил работу на июньских встречах по климату, проведя переговоры с делегацией Маршалловых островов и с коалицией Umbrella group, чтобы обсудить ожидания и потребности каждой из сторон в преддверии Конференции ООН по изменению климата в Баку в ноябре", - говорится в сообщении.