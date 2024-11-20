Ялчин Рафиев: Принимаемые на COP29 решения определят второе десятилетие Парижского соглашения

Принимаемые на COP29 в Баку решения определят второе десятилетие Парижского соглашения.

Принимаемые на COP29 в Баку решения определят второе десятилетие Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев на пресс-конференции.

По его словам, вклад Австралии в размере 32,5 млн долларов в Фонд Вальтхама и поддержка США Корейского технологического фонда в размере 325 млн долларов являются важными шагами. Он подчеркнул, что такие решения поддерживают позитивную динамику и ускоряют работу, отметив также заявление президента Бразилии Лула да Силвы на саммите G20 о необходимости выполнения мандатов до Баку.

Рафиев также рассказал о работе президентства COP29 по Новой коллективной количественной цели (NCQG) и другим важным мандатам. Он отметил, что президентство организовало множество встреч для достижения прогресса сторонами как в политическом, так и в техническом плане, что помогло приблизиться к общему мнению. Однако, по его словам, впереди остается сложный этап.

Рафиев подчеркнул, что решения, принимаемые в Баку, сыграют ключевую роль в формировании стратегии на второе десятилетие Парижского соглашения.