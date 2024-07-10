Ялчин Рафиев обсудил с министром энергетики Бельгии приоритеты Азербайджана на COP29
Ялчин Рафиев обсудил с министром энергетики Бельгии приоритеты Азербайджана на COP29Заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в рамках визита в Бельгию провел переговоры с министром энергетики этой страны Тинной Ван дер Стратен.
Заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в рамках визита в Бельгию провел переговоры с министром энергетики этой страны Тинной Ван дер Стратен.
Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу COP29 в соцсети "Х".
"Стороны провели плодотворную дискуссию касательно видения и приоритетов Азербайджана на COP29", - говорится в сообщении.
During his visit to Belgium, COP29 Lead Negotiator @YalchinRafiyev met with Tinne Van der Straeten, Minister of Energy for Belgium, engaging in a fruitful discussion on Azerbaijan’s vision and priorities for COP29, this year's climate negotiations and energy related expectations. pic.twitter.com/Dd7VT5n6uH