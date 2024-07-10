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Ялчин Рафиев обсудил с министром энергетики Бельгии приоритеты Азербайджана на COP29

Ялчин Рафиев обсудил с министром энергетики Бельгии приоритеты Азербайджана на COP29 Заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в рамках визита в Бельгию провел переговоры с министром энергетики этой страны Тинной Ван дер Стратен.
COP29
10 июля 2024 г. 19:46
Ялчин Рафиев обсудил с министром энергетики Бельгии приоритеты Азербайджана на COP29

Заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в рамках визита в Бельгию провел переговоры с министром энергетики этой страны Тинной Ван дер Стратен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу COP29 в соцсети "Х".

"Стороны провели плодотворную дискуссию касательно видения и приоритетов Азербайджана на COP29", - говорится в сообщении.

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