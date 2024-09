Ялчин Рафиев обсудил двустороннее взаимодействие со Всемирным банком

Делегация и главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев провели встречу с представителями Всемирного банка и обсудили двустороннее взаимодействие в предстоящих мероприятиях.

Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Стороны подчеркнули важные решения, принятые в целях обеспечения полноценного функционирования Фонда возмещения потерь и ущерба на заседании правления фонда в Баку", - говорится в сообщении.