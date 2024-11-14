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Ялчин Рафиев : Необходимо подготовить и представить на COP29 первичный проект NCQG

Ялчин Рафиев : Необходимо подготовить и представить на COP29 первичный проект NCQG Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев призвал подготовить проект соглашения по Новой коллективной количественной цели (NCQG) и представить его в Баку.
COP29
14 ноября 2024 г. 13:35
Ялчин Рафиев : Необходимо подготовить и представить на COP29 первичный проект NCQG

Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев призвал подготовить проект соглашения по Новой коллективной количественной цели (NCQG) и представить его в Баку.

Как передает Report, об этом Рафиев заявил в четверг на пресс-конференции на COP29 в Баку.

"На COP29 мы тесно сотрудничаем с сопредседателями контактной группы по NCQG Фионой Гибберт из Австралии и Захиром Факиром из Южной Африки. Мы благодарны им обоим за их усердную работу и преданность делу в течение года. Мы призываем сопредседателей как можно раньше на COP29 подготовить первую версию проекта документа как рабочую основу для обсуждения впервые за три года технического процесса", - сказал он.

Он отметил, что даже в таком виде этот документ является важным шагом, который поможет в обсуждении возможных точек согласия, а также выявлении и устранении проблем.

"Тем не менее, проект текста требует дальнейшей доработки. Остается множество вариантов, которые необходимо проработать, и мы ожидаем услышать различные мнения. У каждого будет возможность выразить свою позицию, и мы хотим услышать реакцию всех участников", - заявил Рафиев.

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Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: COP29-da NCQG-nin ilkin layihəsini hazırlayaraq təqdim etmək lazımdır
Версия на английском языке Yalcin Rafiyev: Necessary to prepare, present NCQG initial draft at COP29

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