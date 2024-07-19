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Главный переговорщик COP29: Пытаемся собрать 1 млрд долларов для Фонда климатического финансирования

Главный переговорщик COP29: Пытаемся собрать 1 млрд долларов для Фонда климатического финансирования "Создание Фонда климатического финансирования (Climate Finance Action Fund) является одной из наших инициатив".
COP29
19 июля 2024 г. 19:00
Главный переговорщик COP29: Пытаемся собрать 1 млрд долларов для Фонда климатического финансирования

Создание Фонда климатического финансирования (Climate Finance Action Fund) является одной из наших инициатив.

Как сообщает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев заявил на пресс-конференции председательства Азербайджана на COP29.

"Мы предлагаем выделение грантового финансирования для климата. Через этот фонд мы пытаемся собрать 1 млрд долларов", - отметил Рафиев.

Он также подчеркнул, что председательство COP29 разослало всем партнерам дорожные карты: "Мы благодарим все организации, которые поддержали нас в их разработке. Я выражаю благодарность Генеральному секретарю ООН за вклад в разработку повестки дня".

Рафиев также отметил важность грантовых взносов для малых островных государств: "Их жалобы касаются задержек в получении помощи при бедствиях. Поэтому мы должны создать альтернативный финансовый институт. 50% средств пойдет на климатические действия и технологии зеленой энергетики, 20% доходов от инвестиций направят в развивающиеся страны через механизм 2R2F. Этот фонд также поддержит малых и средних производителей возобновляемой энергии".

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Версия на английском языке Yalchin Rafiyev: Creation of Climate Finance Action Fund is one initiatives
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: İqlim Maliyyələşməsi Fonduna 1 milyard dollar toplamağa çalışırıq

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