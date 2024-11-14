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Ялчин Рафиев: Мы должны вместе работать над безуглеродным будущим

Ялчин Рафиев: Мы должны вместе работать над безуглеродным будущим 18:47
COP29
14 ноября 2024 г. 18:56
Ялчин Рафиев: Мы должны вместе работать над безуглеродным будущим

Различные участники финансового сектора, правительства, благотворительные организации и гражданское общество должны объединить усилия для ускорения справедливого перехода к безуглеродному будущему.

Как сообщает Report, об этом заявил главный переговорщик COP29 замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев на церемонии закрытия "Платформы COP29 по бизнесу, инвестициям и благотворительности в области климата", организованной совместно с Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

По его словам, это мероприятие стало свидетельством силы сотрудничества и общей приверженности развитию климатического финансирования: "Наши обсуждения подчеркнули решающую роль финансирования и инвестиций в достижении целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития. В ходе сессий мы рассмотрели инновационные финансовые решения, ключевую роль прямых иностранных инвестиций и трансформационный потенциал государственно-частного партнерства. Дискуссии акцентировали важность привлечения как государственного, так и частного капитала для преодоления климатического финансового дефицита, превышающего 1 трлн долларов США, а также увеличения инвестиций".

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Версия на английском языке COP29 Lead Negotiator calls for joining efforts towards carbon-free future
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: "Karbondan təmizlənmiş gələcəyə doğru birgə çalışmalıyıq"

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