О нас

Ялчин Рафиев: Готова дорожная карта для следующих этапов подготовки к COP29

Ялчин Рафиев: Готова дорожная карта для следующих этапов подготовки к COP29 Несмотря на ограниченные сроки, на данный момент вся работа по подготовке к 29-й сессии COP выполнена по графику.
COP29
20 июня 2024 г. 11:52
Ялчин Рафиев: Готова дорожная карта для следующих этапов подготовки к COP29

Несмотря на ограниченные сроки, на данный момент вся работа по подготовке к 29-й сессии COP выполнена по графику.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Главная трудность при подготовке к COP29 заключалась в том, что сроки малы. Но если мы разделим подготовку на две части - до недавней климатической встречи в Бонне и после, то увидим, что все идет по графику. Планы и дорожная карта для следующих этапов подготовки уже готовы", - сказал замминистра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Yalchin Rafiyev: Roadmap for next stages of COP29 preparation is ready
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: “COP29”a hazırlıqla bağlı bundan sonrakı mərhələlər üçün "Yol xəritə"miz hazırdır

Другие новости из категории

Ашрафзаде: Инклюзивность - один из важных принципов председательства COP29
Ашрафзаде: Инклюзивность - один из важных принципов председательства COP29
20 июня 2024 г. 12:19
Фариз Исмаилзаде: Для борьбы с климатическими изменениями необходимо проводить научные исследования
Фариз Исмаилзаде: Для борьбы с климатическими изменениями необходимо проводить научные исследования
20 июня 2024 г. 12:15
Резидент-координатор ООН: Нам нужны зеленые программы для обучения молодежи
Резидент-координатор ООН: Нам нужны "зеленые" программы для обучения молодежи
20 июня 2024 г. 12:02
Экс-премьер Румынии: Обмеление Каспия вызывает серьезную озабоченность
Экс-премьер Румынии: Обмеление Каспия вызывает серьезную озабоченность
20 июня 2024 г. 10:47
Мухтар Бабаев: Азербайджан будет использовать опыт председательства в ДН для успешного проведения COP29
Мухтар Бабаев: Азербайджан будет использовать опыт председательства в ДН для успешного проведения COP29
20 июня 2024 г. 10:42
Рафиев: Молодежь должна быть частью взаимодействия COP29
Рафиев: Молодежь должна быть частью взаимодействия COP29
20 июня 2024 г. 10:42
Министр: Молодежная организация ДН - важная платформа для вовлечения молодежи в климатические вопросы
Министр: Молодежная организация ДН - важная платформа для вовлечения молодежи в климатические вопросы
20 июня 2024 г. 10:34
Джоомарт Оторбаев: Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество с развитыми странами
Джоомарт Оторбаев: Для успеха COP29 необходимо наладить сотрудничество с развитыми странами
20 июня 2024 г. 10:32
Лидер высокого уровня ООН назвала приоритетом СОР29 привлечение бизнеса к решению климатических вопросов
Лидер высокого уровня ООН назвала приоритетом СОР29 привлечение бизнеса к решению климатических вопросов
20 июня 2024 г. 10:20
В Баку стартовал климатической форум молодежной организации ДН
ФотоВ Баку стартовал климатической форум молодежной организации ДН
20 июня 2024 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi