Ялчин Рафиев: Готова дорожная карта для следующих этапов подготовки к COP29

Несмотря на ограниченные сроки, на данный момент вся работа по подготовке к 29-й сессии COP выполнена по графику.

Несмотря на ограниченные сроки, на данный момент вся работа по подготовке к 29-й сессии COP выполнена по графику.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Главная трудность при подготовке к COP29 заключалась в том, что сроки малы. Но если мы разделим подготовку на две части - до недавней климатической встречи в Бонне и после, то увидим, что все идет по графику. Планы и дорожная карта для следующих этапов подготовки уже готовы", - сказал замминистра.